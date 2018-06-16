В открытую ОНФ электронную книгу памяти Говорухина поступили сотни сообщений

Во всех региональных исполкомах Общероссийского народного фронта открылись уголки творчества и памяти Станислава Говорухина, каждый желающий сможет оставить в книгах памяти слова благодарности режиссеру и оставить соболезнования его родным и близким. В электронную книгу памяти кинорежиссера поступает множество сообщений.

«В электронной книге памяти Станислава Говорухина будут виртуализированы все собранные отклики», – говорится в сообщении на сайте ОНФ. Отмечается, что уголки работают и выходные дни.

Как сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, добрые воспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великому мастеру и соболезнования его родным и близким в книге памяти оставили сотни людей со всех уголков страны. На сайте ОНФ опубликованы отклики от жителей Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российских регионов.

«Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах», – сказал Анисимов.

Говорухин был похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище. Могила режиссера, скончавшегося 14 июня на 83-м году жизни, расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.