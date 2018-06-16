Говорухин похоронен с воинскими почестями

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин похоронен в субботу, 16 июня, на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.

Последнее прощание с режиссером было закрытым, на нем присутствовали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Проститься с ним пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Похороны прошли с воинскими почестями – у могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Прозвучал Гимн России.

Могила режиссера, скончавшегося 14 июня на 83-м году жизни, расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.