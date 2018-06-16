Говорухина решили похоронить рядом с Табаковым и Броневым

Режиссер Станислав Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

«Могила Станислава Сергеевича рядом с Табаковым и Броневым», – передает РИА «Новости» слова знакомых режиссера.

В субботу проститься с Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования вдове режиссера, поговорив с ней несколько минут.

Также с Говорухиным простились спикер Госдумы Вячеслав Володин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, депутат Госдумы Елена Драпеко, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, глава РСП Александр Шохин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.