Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

Опубликован текст резолюции Палаты представителей парламента Бельгии по поводу проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Парламент потребовал, чтобы связанные с ЧМ визиты представителей властей Бельгии в Россию были использованы для «напоминания российским властям о критике» в адрес Москвы. В частности, речь идет о заявлениях, касающихся «проблем прав человека, территориальной целостности Украины и гуманитарной ситуации в Сирии».

Известно, что Россию посетят король бельгийцев Филипп и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс – 23 июня бельгийские футболисты встречаются в Москве с командой Туниса, король и министр приедут поддержать свою сборную, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кого из представителей руководства иностранных государств можно ждать на ЧМ.