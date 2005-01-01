Захарова привела несуществующую цитату Тэтчер

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отсутствии русофобов в стране и привела несуществующую цитату бывшего премьер-министра королевства Маргарет Тэтчер.

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн. чел» , – отметила Захарова, сообщает Twitter ведомства.

В комментариях пользователи соцсети сообщили, что на самом деле такого Тэтчер никогда не говорила, и что эта цитата «100% фейк из книги 1997 года Андрея Паршева «Почему Россия не Америка». Ни в каких проверяемых исторических документах ее нет. Ну и в Хьюстоне в 1991 году Тэтчер не выступала», – написал журналист Алексей Ковалев.

Позже Захарова написала, что «если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся».