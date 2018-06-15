В России остановился рост цен

За неделю с 5 по 9 июня инфляция в России была нулевой, с начала года – составила 1,7%, сообщил Росстат.

В 2018 году недельная инфляция практически всегда останавливалась на уровне 0,1%. Выше – 0,2% – она была в праздники с 1 по 9 января, оставалась на нуле – две недели, с 23 по 29 января и с 20 по 26 февраля, передает РИА «Новости».

В предпраздничную неделю выросли цены на на куры, сахар-песок и пшено (на 1,1-1,2%), баранину, сыры, рис и маргарин (на 0,2-0,4%), при этом подешевели куриные яйца (на 1,1%), мороженая рыба, молоко, гречневая крупа, вермишель и шоколадные конфеты (на 0,2-0,3%). Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,3%.

Цены на бензин и дизельное топливо за рассматриваемую неделю замедлили свой рост, увеличившись на 0,1% по сравнению с 1,2-1,4% неделей ранее.

Цены на автомобильный бензин в России за неделю с 29 мая по 4 июня выросли на 1,4%, на дизельное топливо – на 1,2%.

Банк России заявлял, что инфляция в России приблизится к 4% быстрее, чем ожидалось, из-за роста заработных плат и цен на топливо.