В Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнули из маршрутки

В Твери следствие устанавливает личность женщины, которая вытолкнула из маршрутки пожилую пассажирку, после чего она ударилась об асфальт и скончалась, сообщает региональное СУ СК.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, 13 июня, около 16.00 мск в Твери на остановке общественного транспорта у дома №184 по ул. Горького, неизвестная женщина-пассажир, выходя маршрутного такси, вытолкнула «создававшую помеху для выхода пассажиров потерпевшую женщину», в результате последняя упала на проезжую часть и ударилась головой об асфальт. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Следствие устанавливает личность подозреваемой. Со свидетелями составлен ее фоторобот, начат розыск.

Заведено уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности».