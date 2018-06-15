Рубль замедлил снижение на решении ЦБ по ключевой ставке

Российская национальная валюта немного замедлила снижение после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13.30 мск) поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 19 копеек – до 62,82 рубля, а после решения регулятора к 13.35 мск снизился до 62,7 рубля. Курс евро повышался на 34 копейки – до 72,84 рубля, а после составил 72,72 рубля, передает ТАСС.

На заседании в пятницу, 15 июня, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.