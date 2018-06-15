Госдеп возобновил финансирование «Белых касок»

Агентство США по международному развитию выделит на финансирование деятельности сирийской неправительственной организации «Белые каски» 6,6 млн долларов.

Госдеп отмечает, что средства выделяются на продолжение спасательных операций и функционирование механизма международных наблюдателей, говорится в сообщении ведомства.

По данным госдепартамента, с начала сирийского конфликта волонтеры организации спасли более 100 тыс. жизней, при этом было убито более 230 добровольцев.

В начале мая госдепартамент Соединенных Штатов заморозил финансирование организации «Белые каски», действующей на территории Сирии, сообщил телеканал CBS.

Российский МИД неоднократно критиковал «Белые каски» за постановочные свидетельства химических атак в Сирии.

Критика происходила и на Западе. Так, один из лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков». Сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил «Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии.