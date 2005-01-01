Роналдо назвал большой честью предложение участвовать в церемонии открытия ЧМ

Бразилец Роналдо, который является двукратным чемпионом мира, заявил, что для него было большой честью участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

«Большая честь представлять футболистов на этой красивейшей церемонии в присутствии 80 тыс. болельщиков. Это было восхитительно, я испытал удивительные эмоции, выходя на поле, – вновь почувствовал энергию, которая заряжала меня на протяжении многих лет» – написал Роналдо в своем Instagram.

«Всем спасибо, поздравляю Россию, вперед, Бразилия!», – добавил футболист, завершивший игровую карьеру в 2011 году.

Бразилец Роналдо занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15), дважды становился обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002), передает ТАСС.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.