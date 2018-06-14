ЦБ раскрыл новые тарифы ОСАГО

ЦБ опубликовал проект указания в котором перечислены предельные размеры базовых ставок и коэффициентов, на основе которых определяется цена ОСАГО.

Как пишут «Ведомости», проектом предполагается расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2 тыс. 746 – 4 тыс. 942 рублей. В настоящее время коридор находится в рамках 3 тыс. 432 – 4 тыс. 118 рублей.

Исключение составляют мотоциклы и мотороллеры, для которых ЦБ решил снизить коэффициент, а также верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% – до 1 тыс. 407 рублей.

Кроме этого, поблажка обещана юридическим лицам, которым максимальная цена полиса для легковых авто уменьшается на 5,7%.

Отмечается, что речь идет о проекте указания, который предстоит утвердить совету директоров ЦБ. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после опубликования документа на сайте регулятора.

Напомним, в мае сообщалось, что ЦБ планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа.