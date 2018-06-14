МВФ предсказал экономике США рецессию

МВФ не исключает после 2020 года в экономике США начала рецессии, связанной с замедлением роста ВВП и ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), говорится в документах фонда по итогам консультаций с властями США.

«Текущая политика строится на базе поэтапной налоговой консолидации, которая начинается в 2020 году. В это же время ожидается пик ужесточения монетарной политики», – цитирует материалы МВФ РИА «Новости».

Эксперты фонда прогнозируют постепенное замедление роста в течение этого периода на 1,5 п.п. ВВП, что немного ниже потенциального роста ставок ФРС, но этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным.

«Влияние этой разницы может быть более резким и вылиться, в вызванную этой политикой рецессию, с отрицательными последствиями для мировой экономики», – считают в МВФ.

При этом МВФ сохранил прогноз экономического роста США в 2018 и 2019 годах. Как и в апрельском прогнозе, ВВП будет расти на 2,9% и 2,7%, а ускорение экономического роста позитивно скажется на ближайших соседях и союзниках США – Мексике и Канаде.

Кроме этого, МВФ в очередной раз предлагает США пересмотреть политику протекционизма, а экономическим партнерам Вашингтона – продумать шаги с тем, чтобы для мировой экономики такая политика не несла отрицательных эффектов.

Напомним, в апреле МВФ предупредил об угрозе крушения мировой торговой системы из-за политики протекционизма и тарифных столкновений между Китаем и США. Кроме этого в МВФ отметили, что угрозой для мировой экономики является рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга.

Позднее МВФ предсказал российской экономике отставание от стран Восточной Европы.