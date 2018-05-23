МВФ предсказал российской экономике отставание от стран Восточной Европы

Среднесрочный прогноз роста экономики России остается слабым, несмотря на постепенное восстановление после двухлетней рецессии, говорится в заявлении МВФ.

Темпы экономического роста в России будут уступать показателям стран Восточной Европы, передает «Интерфакс». В таком случае Россия не сможет сократить отставание от развитых экономик, отмечается в заявлении МВФ.

Фонд называет слабое развитие инфраструктуры, старение населения и большую роль государства в экономике в числе негативных факторов для экономики. Среди тормозящих рост факторов также указаны недостаточный уровень интеграции России в мировую экономику и также геополитические риски, влияющие на частные инвестиции не с лучшей стороны.

При этом санкции, введенные США против российских компаний в апреле, не повлияли на изменение прогноза.

«Это не является единственным фактором. У нас недостаточно информации для пересмотра», –заявил руководитель миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго. Он также отметил, что цены на нефть оказались выше, чем изначально предполагал МВФ.

В апреле МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, в 2019 году – на уровне 1,5%.

Ранее в МВФ называли основные угрозы мировой экономике.