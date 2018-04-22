В МВФ назвали основные угрозы мировой экономике

Члены Международного валютно-финансового комитета – совещательной структуры Совета управляющих МВФ – определили основные угрозы для мировой экономики.

По мнению комитета, угрозой для мировой экономики является рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга, передает РИА «Новости».

Помимо этого, негативное влияние могут оказать демографические факторы и низкие темпы роста производительности труда.

Ранее МВФ предупредил об угрозе крушения мировой торговой системы из-за политики протекционизма и тарифных столкновений между Китаем и США.

Так, в среду Китай объявил, что подготовил экстренный план в связи с торговым конфликтом с США. Пекин пообещал дать отпор Вашингтону за односторонние торговые ограничения.