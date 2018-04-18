Китай подготовил экстренный план в связи с торговым конфликтом с США

Пекин подготовил экстренный план реагирования и обладает политическими инструментами для торговой войны с США, влияние конфликта на экономику Китая будет ограниченным, заявил официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн.

«Что касается того, какое влияние это (торговый конфликт с США) может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США», – заявил Янь Пэнчэн, передает РИА «Новости».

По его словам, торговый конфликт, в целом будет иметь ограниченное влияние на экономику страны и это влияние можно контролировать.

«У нас уверенность, условия и способность, чтобы поддерживать стабильное функционирование экономики Китая», – заявил чиновник.

Напомним, в последние месяцы обострились торговые споры между Китаем и США. Так, 12 апреля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Таро Коно в ходе встречи в Токио договорились защищать принципы Всемирной торговой организации.

Международный валютный фонд предупреждает, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться; риски связаны с политикой протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.