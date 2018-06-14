Минюст США признал нарушения экс-директора ФБР при расследовании «дела Клинтон»

Бывший директор ФБР Джеймс Коми «отклонился» от норм ФБР и минюста США в расследовании «дела Клинтон» в 2016 ходу, хотя в нем не было политической предвзятости, говорится в докладе министерства.

«Хотя мы не считаем, что эти решения были результатом политической предвзятости со стороны Коми, мы, тем не менее, пришли к выводу, что из-за столь резкого отступления от норм ФБР и минюста, они отрицательно повлияли на репутацию ФБР и минюста как институтов справедливости», – говорится в отчете минюста, сообщает Bloomberg.

В отчете рассматриваются действия, принятые высшими должностными лицами США до президентских выборов в 2016 году, в том числе и расследование «дела Клинтон».

Выводы минюста можно считать победой президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о нарушениях со стороны Коми.

На прошлой неделе Трамп выражал недовольство в связи с тем, что генеральный инспектор минюста откладывает публикацию доклада о расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

Напомним, в 2016 году, за две недели до выборов президента США, директор ФБР Коми заявил о возобновлении уже закрытого дела о личной переписке кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Речь идет о том, что в бытность госсекретарем США в 2009–2013 годах Хиллари Клинтон вела служебную и частную переписку через собственные почтовые серверы. За день до начала выборов ФБР вновь заявило об отсутствии оснований для преследования Клинтон.