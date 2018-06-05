Трамп попросил минюст не откладывать публикацию доклада о деле Клинтон

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что генеральный инспектор минюста откладывает публикацию доклада о расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

«Почему так долго не выходит доклад генерального инспектора (минюста США) о жуликоватой Хиллари (Клинтон) и скользком (экс-директоре ФБР) Джеймсе Коми. Много раз откладывался. Надеюсь, доклад не изменили и не уменьшили его силу. Столько ужасного следовало бы рассказать, общественность имеет право знать», – написал Трамп в своем Twitter.

В ноябре 2016 года за день до начала выборов президента США руководство ФБР заявило о закрытии дела о переписке Хиллари Клинтон.

Речь идет о том, что в бытность госсекретарем США в 2009–2013 годах Хиллари Клинтон вела служебную и частную переписку через собственные почтовые серверы.