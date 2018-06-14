Украинцы болезненно отреагировали на открытие ЧМ-2018

Открытие долгожданного чемпионата мира по футболу вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, украинцы осудили певца Робби Уильямса.

Пока одни интернет-пользователи показывали фото болельщиков со стадиона «Лужники» в Москве, другие пытались смешивать спорт и политику.

Например, среди украинских пользователей соцсетей выступление певца на церемонии открытия мундиаля в Москве вызвало негодование:

«На церемонии открытия ЧМ в стране, убивающей людей тысячами, выступает Робби Уильямс. Умер для меня как певец. Бабло не пахнет!», – считает Пухнастий укроп.

«Надеюсь Робби Уильямс в конце выступления потребует освободить Олега Сенцова. Иначе зачем это все?», – написал Гурин.

Не оценили появление Уильямса в российской столице и в Великобритании:

«Заголовок в The Guardian «Робби Уильямс продает душу диктатору Путину на чемпионате мира». Ребят, как же у вас все-таки эпично бомбит. Спасибо», – написал пользователь под псевдонимом Голос Мордора, разместив скриншот материала.

Заголовок в Гардиан:

"Робби Уильямс продаёт душу диктатору Путину на чемпионате мира".

Ребят, как же у вас всё таки эпично бомбит. Спасибо. pic.twitter.com/y56xLNosK3 — Голос Мордора (@spacelordrock) 13 июня 2018 г.

Медиаменеджер и телеведущая тина Канделаки показала в Twitter стадион «Лужники», полностью заполненный поклонниками футбола.

На официальном сайте болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 появились фото колоритных болельщиков:

В соцсетях шутят, что британцы не смогут перепить россиян:

Уже в первом тайме российский футболист Юрий Газинский открыл счет. Интересно было наблюдать за реакцией лидеров России и Саудовской Аравии сразу после этого.

Кроме того, пользователи продолжают верить в сборную России несмотря ни на что:

Можно бесконечно шутить про сборную России по футболу, но мне кажется, перед матчами большинство в глубине души верят в них

И я в том числе

АААААААААААА

Волнительно #ЧМ2018 — Mable (@FunnyChocolate2) 14 июня 2018 г.

На стадионе «Лужники» в Москве прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу, предваряющая матч сборных России и Саудовской Аравии.

Чемпионат открылся в 18.00 по московскому времени, после того, как прозвучали гимны Саудовской Аравии и России.

Перед началом матча России и Саудовской Аравии президент страны Владимир Путин поздравил россиян с началом чемпионата.