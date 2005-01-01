Чемпионат мира по футболу начался

На стадионе «Лужники» в Москве прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу, предваряющая матч сборных России и Саудовской Аравии.

Чемпионат открылся в 18.00 по московскому времени, после того, как прозвучали гимны Саудовской Аравии и России.

Перед началом матча России и Саудовской Аравии президент страны Владимир Путин поздравил россиян с началом чемпионата.

«Поздравляю большую и дружную футбольную семью с началом главного турнира планеты. Футбол у нас по-настоящему любят, и эта любовь с первого взгляда», – сказал Путин.

Также небольшую речь произнес президент ФИФА Джанни Инфантино.

До этого на «Лужниках» прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира, на которой выступили британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Трансляцию матча ведет Первый канал.