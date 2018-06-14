Заключенный взял в заложники надзирателя во Франции

В тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд на юго-востоке Франции заключенный захватил надзирателя в заложники.

Заключенный осужден за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников. Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Напомним, во вторник неизвестный захватил в Париже заложников, которых облил бензином.

В марте вооруженные люди захватили заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. Спецподразделение парижской полиции пошло на штурм здания.