В Красноярском крае решили не тушить лесные пожары

В Красноярском крае решили не тушить некоторые лесные пожары, так как затраты на их ликвидацию превышают возможный вред, сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.

Так, сотрудниками диспетчерской службы Красноярского края с помощью системы космического мониторинга контролируются 13 масштабных лесных пожаров, действующих на общей площади 4,8 тыс. га, передает «Интерфакс».

Пожары действуют «на удаленном расстоянии от населенных пунктов в Эвенкийском и Енисейском районах», и, по предварительным данным, затраты на их тушение превысят возможный вред.

В большинстве случаев причиной возгораний в лесах стали грозы.

Напомним, в мае из-за угрозы возникновения природных и лесных пожаров в 25 субъектах России был введен особый противопожарный режим.