Особый режим введен в 25 регионах России

Из-за угрозы возникновения природных и лесных пожаров в 25 субъектах России введен особый противопожарный режим, сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

«На всей территории 25 субъектов России введен особый противопожарный режим, частично - в 16 субъектах», – сказал Кутровский на оперативном совещании, передает РИА «Новости».

Кутровский отметил, что наиболее тяжелая ситуация в Амурской области и Хабаровском крае.

По его словам, для защиты населенных пунктов, тушения пожара и мониторинга используется 18 воздушных судов МЧС России, которые за неделю совершили 222 сброса воды, предотвращено распространение огня на 22 населенных пункта. При помощи космического мониторинга было обнаружено более 6 тыс. термоточек. Межведомственные рейды выявили около 4 тыс. неконтролируемых палов.

«К административной ответственности привлечено девять органов местного самоуправления, 103 должностных лица, а также свыше 1200 граждан», – отметил Кутровский.