Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

В распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказался видеоролик с итогами расследования инцидента на Кубани, где курсант авиационного училища экстренно посадил самолет Л-39 после попадания птицы в двигатель.

Видеоролик представляет собой компьютерную анимацию, созданную на основании расшифровки данных самописцев. Это общепринятый метод в практике расследования авиапроисшествий - данные самописцев с помощью специальной программы преображаются в визуальный ряд, демонстрирующий реальное поведение машины в каждый момент времени, и наложенное на запись переговоров экипажа.

Из видео следует, что после попадания птицы в двигатель руководитель полетов дал летчику команду катапультироваться. Однако курсант принял решение посадить воздушное судно с убранным шасси в поле (совершить вынужденную посадку вне аэродрома) и в итоге сохранил учебный самолет. На профильных форумах высказывалась версия о том, что совершить рискованную посадку курсанта вынудила техническая неисправность - якобы отказала система катапультирования. Официальных подтверждений данной информации не поступало.

Напомним, в апреле в Минобороны рассказали о том, как курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища экстренно посадил самолет после того, как в двигатель влетела птица.

«Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси», – говорилось в сообщении Минобороны.

О том, удастся ли в итоге восстановить учебный самолет после данного инцидента, ничего также не сообщалось. Высока вероятность, что повреждения машины слишком велики и ее потребуется списать.

Отметим, что с момента инцидента в Краснодарском крае прошли чуть более двух месяцев, и за столь короткий срок специалистам удалось восстановить картину авиапроисшествия и наглядно реконструкировать ее на видеоролике.

В связи с этим стоит напомнить, что катастрофа Ту-154 Минобороны в Сочи произошла полтора года назад, в декабре 2016 года. Найденные самописцы оказались целыми, их, скорее всего, расшифровали, и также наверняка специалисты создали подобный ролик. Однако официальное расследование катастрофы по неизвестным причинам все еще не завершено.