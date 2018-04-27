Курсант на Кубани экстренно посадил самолет без шасси

В Минобороны России рассказали о том, как курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища экстренно посадил самолет после того, как в двигатель влетела птица.

«Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси», – приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее в апреле в Грибановском районе Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130 учебной авиабазы летного училища в городе Борисоглебск. Летчик-инструктор и курсант успели катапультироваться. Позднее сообщалось, что самолет нашли в зоне паводка.