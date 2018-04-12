Найден разбившийся под Воронежем Як-130

В Воронежской области в районе села Большие Алабухи завершились поиски упавшего Як-130; машина лежит в зоне паводка, сообщила глава местной администрации Валентина Муратова.

На поиски упавшего самолета потратили порядка четырех часов, передает ТАСС.

«Самолет мы нашли, он лежит между селами Власовка и Большие Алабухи. Там разлив паводка, он на глубине примерно сантиметров 70», – сообщила Муратова.

Она рассказала также, что после падения самолета около 9.40 мск в районе села Большие Алабухи в Грибановском районе Воронежской области на его поиски выдвинулись спасатели, пожарные, спецслужбы, а также представители сельской администрации на двух лодках.

Поиски усложнились тем, что он рухнул в воду – возле села Большие Алабухи разлилась река Ворона, из-за паводка подтоплены все окрестные поля.

Самолет упал в пяти километрах от населенного пункта, потому обошлось без разрушений.

Напомним, в четверг в Воронежской области в безлюдной местности упал самолет Як-130, оба пилота катапультировались.