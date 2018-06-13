АвтоВАЗ объявил отзыв более 38 тыс. автомобилей Lada 4х4

АвтоВАЗ отзывает в России 38 тыс. 808 автомобилей Lada 4х4, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Как говорится на сайте ведомства, речь идет об автомобилях, проданных с июня 2017 по настоящее время.

Причиной отзыва стало «возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески».

«Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев автомобилей Lada 4х4, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», – говорится в пресс-релизе Росстандарта.

Одновременно, как подчеркнули в ведомстве, автовладельцы могут не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Подчеркивается, что все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.