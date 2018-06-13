Названа стоимость организации ЧМ-2018

Непосредственная организация чемпионата мира по футболу в России обошлась более чем в 500 млн долларов, сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Сорокин заявил, что «до копейки» сумма будет известна только после проведения ЧМ, так как в настоящее время появляются «внезапные расходы», передает РИА «Новости».

«Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 млн долларов», – добавил он.

Гендиректор «Россия-2018» счел «преувеличением» фразу о том, что ЧМ-2018 самый дорогой в истории проведения турниров.

«Что такое «самый дорогой чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», – подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что «бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира» является открытой цифрой – он составил 678 млрд рублей.

При этом самой ресурсоемкой областью стал транспорт, а не стадионы. Так, «был построен новый аэропорт в Ростове-на- Дону, много шоссе, две станции метро», передает ТАСС.

«Потом, конечно, это вся спортивная инфраструктура - новые стадионы, которые примут матчи турнира, а также мини- стадионы, в данный момент выполняющие роль тренировочных площадок. Потом они останутся нам для школ, для местных футбольных клубов. Далее все остальное – медицина, энергетика», – продолжил Сорокин.

При этом «на гостиницы никаких бюджетных денег не ушло, это частные инвестиции»; было построено 20 гостиниц, «все они планировались до чемпионата мира, турнир выступил катализатором».

«Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал», – резюмировал Сорокин.

Он подчеркнул также, что Россия не нарушила ни одного обязательства при подготовке к ЧМ.

«Так бывает, что страна получает право проведения, а потом начинает пересматривать ряд условий, на которых получила тот или иной турнир. Мы же сделали все обещанное – безвизовый въезд, бесплатный проезд, строительство стадионов», – сказал он.

Генеральный директор организационного комитета отметил, что прибывающие в Россию команды и делегаты конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) оставляют исключительно положительные отзывы.

Целью было не только хорошо организовать турнир, но и «показать страну, оставить незабываемые впечатления о стране у всех, кто решит к нам приехать», сказал Сорокин.

Он рассказал также, что церемонию открытия ЧМ-2018 в «Лужниках» посетят более 20 глав государств.

«Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости, они смогут насладиться футболом. И, надеюсь, победой российской сборной», – сказал Сорокин.

Он отметил при этом, что интерес к чемпионату со стороны россиян будет на высоком уровне вне зависимости от результата выступления национальной сборной.

«Это понятно по динамике продаж билетов, по тому, какой интерес вызывают матчи плей-офф, хотя непонятно, кто в них сыграет. Запрос рынка огромный, у ФИФА нет возможности полностью его удовлетворить», – добавил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018».

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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