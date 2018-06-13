Названа стоимость организации ЧМ-2018

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Новейший беспилотник «Корсар» впервые был представлен публике на параде 9 маяФото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Договоренности Кима с Трампом важны для всего мираФото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности и вдруг уважение? Подробности...

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

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Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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          Названа стоимость организации ЧМ-2018

          13 июня 2018, 11:12

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Непосредственная организация чемпионата мира по футболу в России обошлась более чем в 500 млн долларов, сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

          Сорокин заявил, что «до копейки» сумма будет известна только после проведения ЧМ, так как в настоящее время появляются «внезапные расходы», передает РИА «Новости».

          «Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 млн долларов», – добавил он.

          Гендиректор «Россия-2018» счел «преувеличением» фразу о том, что ЧМ-2018 самый дорогой в истории проведения турниров.

          «Что такое «самый дорогой чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», – подчеркнул Сорокин.

          Он добавил, что «бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира» является открытой цифрой – он составил 678 млрд рублей.

          При этом самой ресурсоемкой областью стал транспорт, а не стадионы. Так, «был построен новый аэропорт в Ростове-на- Дону, много шоссе, две станции метро», передает ТАСС.

          «Потом, конечно, это вся спортивная инфраструктура - новые стадионы, которые примут матчи турнира, а также мини- стадионы, в данный момент выполняющие роль тренировочных площадок. Потом они останутся нам для школ, для местных футбольных клубов. Далее все остальное – медицина, энергетика», – продолжил Сорокин.

          При этом «на гостиницы никаких бюджетных денег не ушло, это частные инвестиции»; было построено 20 гостиниц, «все они планировались до чемпионата мира, турнир выступил катализатором».

          «Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал», – резюмировал Сорокин.

          Он подчеркнул также, что Россия не нарушила ни одного обязательства при подготовке к ЧМ.

          «Так бывает, что страна получает право проведения, а потом начинает пересматривать ряд условий, на которых получила тот или иной турнир. Мы же сделали все обещанное – безвизовый въезд, бесплатный проезд, строительство стадионов», – сказал он.

          Генеральный директор организационного комитета отметил, что прибывающие в Россию команды и делегаты конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) оставляют исключительно положительные отзывы.

          Целью было не только хорошо организовать турнир, но и «показать страну, оставить незабываемые впечатления о стране у всех, кто решит к нам приехать», сказал Сорокин.

          Он рассказал также, что церемонию открытия ЧМ-2018 в «Лужниках» посетят более 20 глав государств.

          «Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости, они смогут насладиться футболом. И, надеюсь, победой российской сборной», – сказал Сорокин.

          Он отметил при этом, что интерес к чемпионату со стороны россиян будет на высоком уровне вне зависимости от результата выступления национальной сборной.

          «Это понятно по динамике продаж билетов, по тому, какой интерес вызывают матчи плей-офф, хотя непонятно, кто в них сыграет. Запрос рынка огромный, у ФИФА нет возможности полностью его удовлетворить», – добавил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018».

          ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

          Ранее глава ФИФА предсказал «завоевание» России.


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