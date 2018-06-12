Мединский назвал голодовку Сенцова трагедией

В связи с голодовкой находящегося в заключении в российской колонии украинского кинорежиссера Олега Сенцова глава Минкультуры России Владимир Мединский призвал «относиться к людям по-человечески», а саму акцию заключенного назвал «трагедией».

В интервью телеканалу «Дождь» Мединский заявил, что «неглубоко погружен в эту тему, но, конечно, с гуманитарной точки зрения такие вещи – это трагедия».

«Это не сфера деятельности, как вы понимаете, министерства культуры», – отметил министр, добавив, что «переживает» из-за голодовки Сенцова, но «это его собственное решение, позиция».

Говоря об отношении к возможному обмену Сенцова на арестованного киевскими властями редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, Мединский отметил, что «эти вещи абсолютно несопоставимы – то, что происходит на Украине, и данный конкретно случай».

«Но в любом случае, это трагедия, и надо относиться к людям по-человечески», – резюмировал Владимир Мединский.

Напомним, 9 июня в Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов Украины и России – Петра Порошенко и Владимира Путина. Отмечалось, что особое внимание стороны уделили «вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц». «Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорилось в сообщении.

Также президент Владимир Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко обсудил вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

До этого вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, заявила о готовности Киева провести обмен 23 осужденных россиян на граждан Украины, арестованных на территории России.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных на Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.