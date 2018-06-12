Овечкин окунул американского ведущего в Кубок Стэнли

Российский хоккеист, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс», Александр Овечкин окунул ведущего «Вечернего шоу Джимми Фэллона» в Кубок Стэнли.

На шоу к Фэллону вместе с Овечкиным пришел его партнер по команде вратарь Брэйден Холтби. Они принесли с собой Кубок Стэнли, сообщает «Вести.ру».

После интервью Фэллон предложил всем вместе выпить из Кубка. Сначала они пили из соломинок, но ведущий посетовал, что это слишком долго. Тогда Овечкин и Холтби подняли Фэллона и держали его вниз головой, пока он пил из кубка.

В воскресенье Овечкин, празднуя победу в Кубке Стэнли, искупался в фонтане.

Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.