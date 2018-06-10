Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли купанием в фонтане

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, празднуя победу в Кубке Стэнли, искупался в фонтане.

Видео купания опубликовал в Twitter Perry Mattern. В ролике видно, как хоккеисты влезли в фонтан на набережной реки Потомак, протекающей по Вашингтону. Спортсменов окружала толпа болельщиков.

important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj — Perry Mattern (@pmattern7) 9 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что после завоевания хоккеистами из «Вашингтон Кэпиталс» Кубка Стэнли, участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из ночных клубов Лас-Вегаса, видео с вечеринки также появилось в Сети.

Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.