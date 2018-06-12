Помпео поздравил россиян с Днем России

Глава Госдепа США Майк Помпео от имени американского президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днем России.

В заявлении Помпео говорится, что 12 июня американская сторона «чтит» россиян, а также «их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права».