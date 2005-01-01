Окинава потребовала прекратить полеты истребителей ВВС США

Полеты размещенных на Окинаве истребителей F-15 ВВС США необходимо прекратить, пока не установят причины крушения одного из них, заявили власти японской префектуры.

Требование передано местному командованию вооруженных сил США, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Глава минобороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США предпринять меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. По его словам, американскому командованию сделано соответствующее представление.

Напомним, в районе Окинавы потерпел крушение истребитель ВВС США F-15.

Разбившийся самолет участвовал в тренировках вместе с шестью другими F-15, также приписанными к базе на Окинаве.