Сбербанк дал объяснения по пропаже изъятых у полковника Захарченко денег

Деньги в рамках дела полковника МВД Захарченко были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались под полным видеоконтролем, заявили в кредитной организации.

«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», – цитирует представителя пресс-службы банка РИА «Новости».

Также отмечается, что в апреле компания «Росинкас» доставила деньги в Сбербанк в рамках дела Захарченко в сопровождении правоохранителей.

Накануне пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать вопрос о пропаже средств со счетов Дмитрия Захарченко, переадресовав его СК.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.