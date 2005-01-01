Трамп выдвинул Канаде торговые требования

Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады открыть свои рынки для торговли.

«Канада очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении очень долгого времени. Это сильно ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!» – написал Трамп в своем Twitter.

При этом Канада сообщает о высоком профиците торговли с США, отметил президент.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. При этом представители американских компаний предупредили, что решение президента США Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб американскому бизнесу.