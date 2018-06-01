Туроператоры пожаловались на страдания путешественников в Египте

В Египте туристические компании и гиды жалуются на «неудобства и страдания», испытываемые туристами в районе пирамид в Гизе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Глава Федерации туристических палат Египта Нора Али сообщила, что основные претензии связаны с приставаниями местных торговцев, которые, вопреки крупным штрафам, продолжают свой промысел, поскольку местная полиция не пресекает их деятельность, передает РИА «Новости».

Уличные «коммерсанты» преследуют туристов на протяжении всего маршрута к пирамидам, мешая фотографированию или просто созерцанию памятников. Нередко туристы совершают ненужные им покупки лишь для того, чтобы отвязаться от навязчивых предложений.

Также отмечается, что территория вокруг пирамид, не оборудованная туалетами и навесами, не способствует положительным эмоциям туристов.

К тому же туристам на плато Гиза приходится соблюдать осторожность и смотреть под ноги, чтобы не наступить в экскременты верблюдов или лошадей, или чтобы не споткнуться, поскольку на территории нет организованных дорожек.

Существующее положение дел «недостойно» Египта как туристического объекта и крупнейшей в мире археологической области.

Как заявили в министерстве Древностей Египта, ближе к открытию Великого Египетского музея, намеченному на конец 2018 года, начнется реализация комплексного плана развития района пирамид, что должно решить указанные Федерацией туристических палат Египта проблемы.

В рамках этого проекта на территории плато Гиза планируется создание гравийных дорожек, а также возможности для туристов перемещаться на электрокарах. Кроме этого, там появятся кафе, информационные пункты и отель с видом на пирамиды. Всех торговцев и животных обещают не допускать на обновленную территорию.

Напомним, в конце апреля парламент Египта одобрил постановление, запрещающее навязчивую торговлю и преследование туристов.

12 апреля в Египет прибыл первый за 2,5 года регулярный рейс из России. Отмена авиасообщения между двумя странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.