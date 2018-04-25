Власти Египта собрались штрафовать торговцев за навязчивость

В понедельник парламент Египта одобрил постановление, запрещающее навязчивую торговлю и преследование туристов, сообщают британские СМИ.

Желая сохранить свое легендарное археологическое наследие, на этой неделе парламент Египта принял закон, защищающий права туристов от навязчивой торговли. Теперь человек, который будет преследовать отдыхающих, предлагая свои услуги и товары, будет оштрафован в размере 10 тыс. египетских фунтов (около 560 долларов), сообщает Daily Mail.

«Отсутствие рычагов воздействия на навязчивых торговцев пагубно влияют на туризм в целом», – комментирует министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.

После революции в Египте в 2011 году количество туристов значительно сократилось, в результате чего власти начали разрабатывать возможные пути компенсации потерянных доходов.

«С января 2011 года наши доходы резко снизились, что отразилось на возможности поддержания состояния египетских памятников», – сказал Халед аль-Анани.

В период с 2010 по 2015 год количество туристов, посетивших Египет, снизилось с 15 млн до 6,3 млн.