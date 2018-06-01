Фонд «Нужна помощь» выиграл президентский грант на разработку платформы для НКО

Фонд президентских грантов подвел предварительные итоги первого конкурса распределения субсидий в 2018 году и раздал 3,15 млрд рублей, одной из получивших финансирование организаций стал фонд «Нужна помощь», который разработает фандрайзинговую платформу для российских НКО.

Всего из более 9 тыс. заявок финансирование получила 1551 организация. Руководитель координационного комитета конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что среди победителей много новых участников – 40% из них подавали заявку на президентский грант впервые. 87% победителей – это организации не из Москвы и Петербурга, при этом 485 организаций расположены в деревнях и малых городах, сообщает издание «Такие дела».

Новшеством конкурса этого года стали возможность реализации долгосрочных (трехлетних) проектов и появление грантового направления «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». В этой номинации самый большой грант в 114 млн рублей получил проект создания молодежного национального симфонического оркестра – это рекордная сумма за всю историю конкурса. Наиболее популярными направлениями стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (15,8%), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (13,7%), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (12,4%).

Фонд «Нужна помощь» участвовал в конкурсе с трехлетним проектом развития благотворительности в России. Запрошенную сумму в 23,2 млн рублей Фонд президентских грантов удовлетворил полностью. Государство финансирует проект лишь частично – его общая стоимость составляет более 42 млн рублей.

В рамках гранта фонд «Нужна помощь» разработает платформу личного кабинета для любой российской НКО. С помощью рабочего пространства системы некоммерческие организации смогут автоматизированно решать все задачи по фандрайзингу: вести учет разовых и регулярных доноров и поддерживать коммуникацию с ними, взаимодействовать со всеми платежными системами, готовить отчеты для доноров и мониторить сборы. Техническая и консультативная поддержка участников платформы также включена в грант.

Вместе с тем новая система позволит создать публичный, белый список НКО, верифицированных фондом «Нужна помощь». На личных страницах организации смогут представить всю необходимую информацию. Новая система оценки фондов с привлечением лучших экспертов в России на платной основе, что станет частью масштабного проекта.

«Мы создаем единую глобальную платформу для работы НКО в России. Для начала мы разрабатываем сервис для их фандрайзинговой активности, но в дальнейшем будем подключать все новые функции. Например, образовательные инструменты – платформу для онлайн-семинаров, для работы с рассылками или информационным сопровождением деятельности фонда. Ближайшие мировые аналоги – это американские Network for Good и Charity Navigator», – рассказал председатель совета фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Заявленная цель программы президентских грантов – развитие гражданского общества в России за счет объединения усилий региональных НКО, СМИ, а также местных органов власти и представителей бизнеса. Система распределения субсидий была полностью обновлена в 2017 году – с этого времени процедурой занимается единый Фонд президентских грантов. Представители НКО назвали конкурс президентских грантов в 2017 году «качественным и справедливым».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый конкурс президентских грантов отметился 40-процентным приростом заявок, а также рекордным числом победителей из регионов.