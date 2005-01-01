Украина пообещала охрану 30 «потенциальным жертвам российских спецслужб»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что власти предоставят охрану 30 проживающим на Украине лицам, которые могут стать «жертвами российских спецслужб» наряду с Аркадием Бабченко.

«У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть», – приводит его слова УНИАН.

Луценко при этом не уточнил, кто конкретно входит в этот список.

В четверг Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко.

Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.