Пашинян высказался о ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду дал пресс-конференцию в Степанакерте, во время которой рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы должны исключить возможность военного решения конфликта, но Азербайджан продолжает военные авантюры на линии огня», – приводит его слова ТАСС.

«Мы должны четко ответить на один вопрос, хотим мы решения карабахской проблемы или нет. Мы за мирное решение проблемы», – подчеркнул он.

Пашинян также сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза. «Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение, и мы договоримся о безвизовом режиме», – сказал он.

«Что касается ЕАЭС, мы должны сделать все, чтобы товарооборот вырос, чтобы граждане почувствовали эффект, и российские граждане, и Армении. Мы ждем от армяно-российских отношений только положительный эффект», – добавил он.

Кроме того, Пашинян рассказал о планах пересмотреть состав дипкорпуса Армении.

Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики. В тот же день президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

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