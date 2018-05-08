Керри не исключил возможность конфликта между Ираном и США

Выход Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе чреват потенциальным конфликтом с Ираном, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри, участвовавший в достижении соглашения с Тегераном.

Керри отметил, что по его мнению, Иран придерживается соглашения по атому, передает ТАСС

«Я думаю, что это на самом деле может привести к конфликту», – сказал Керри в интервью телекомпании CNN.

«Да, у нас есть озабоченности по поводу [иранской программы по созданию баллистических] ракет, по поводу Йемена и других вещей, однако мы должны над всем этим работать», – указал Керри, подчеркнув, что отказ Вашингтона от ядерной сделки затруднит возможность такой работы.

Он также отметил, что «работать по этим вопросам, добиваться по ним прогресса легче с Ираном, который не обладает ядерным оружием, чем с Ираном, который пытается заполучить его».

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.

Отметим, Иран неоднократно предупреждал США о последствиях выхода Вашингтона из ядерной сделки, не исключая возможности возобновления своей ядерной программы и даже ее ускорения.