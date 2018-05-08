Евродепутат выразил протест в связи с обысками в компартии Украины

Евродепутат от компартии Греции (КПГ) Костас Пападакис выразил по телефону протест главе диппредставительства Украины в Греции Наталье Косенко из-за вторжения силовиков в офисы украинской компартии

Пападакис назвал «недопустимыми» вторжения полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы КПГ.

«Евродепутат от КПГ осудил эту провокационную акцию со стороны властей и правительства Украины, отметив, что она произошла в канун годовщины Великой антифашистской Победы народов, которая ознаменовала поражение фашизма при огромном вкладе коммунистов. Евродепутат потребовал немедленного прекращения всех преследований коммунистов Украины», – говорится в сообщении.

Ранее во вторник сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии, заявив о том, что партия планировала использовать «агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима» к 9 мая для дестабилизации обстановки в стране.