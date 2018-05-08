СБУ провела массовые обыски у лидеров Компартии Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей украинской Коммунистической партии.

«В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Компартии Украины», – сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что был проведен ряд обысков в Киеве и области, в том числе и по месту жительства руководителей компартии. «Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения», – утверждают в СБУ.

Также сообщается, что следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по делу о госизмене, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.