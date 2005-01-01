Госдума утвердила Медведева на посту премьера

На пленарном заседании Госдумы депутаты проголосовали за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

За его назначение высказались 374 депутата (83,1%), против – 56, никто не воздержался, передает РИА «Новости».

В 2018 году за Медведева проголосовали на 75 депутатов больше, чем в 2012 году – тогда за него выступили 299 депутатов, против высказались 144.

Медведев поблагодарил Госдуму за это решение и выразил уверенность, что решит задачи, поставленные президентом, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, предложивший его кандидатуру, лично представил его депутатам Госдумы на пленарном заседании, перечислив заслуги Медведева на посту председателя правительства.

Перед этим сообщалось, что фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.