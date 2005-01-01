Путин перечислил заслуги Медведева на посту премьера

Дмитрий Медведев возглавлял правительство в сложные годы, однако правительству удалось сохранить перспективу развития России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госдумы, представляя кандидатура Медведева на пост премьер-министра.

«Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении, последние 6 лет он возглавлял правительство страны. Вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы. Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация, для нашей страны это было остро, порой даже казалось, что драматично», – передает его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что невзирая на эти сложности правительство смогло решить «неординарные экстренные задачи», а также и сохранить «перспективу развития», наращивая возможности, «нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу».

По его словам, отличительные черты старого кабмина – демократичность, открытость к диалогу, восприимчивость к конструктивной критике, и все это заслуга Медведева.

Он добавил, что цели по развитию России готовились Медведевым и представителями администрации 1,5 года, поэтому логично, что эта же команда их реализует.

Путин отметил, что у правительства будет «ключевая системообразующая роль», оно «должно быть сильным, ответственным, готовым к последовательным и решительным шагам».

«Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть профессионального уровня костяк сформирован, способный эффективно, инициативно продолжить уже начатую и включиться в работу», – сказал Путин.

Для этого, добавил президент, нужно утвердить председателя правительства.

Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера.

После того, как Путин представит нижней палате кандидатуру Медведев, ожидается, что с программной речью выступит сам кандидат, при этом время доклада будет не ограничено.

Кроме того, Путин высказался о новом «Майском указе», отметив, что для достижения заявленных в нем целей необходима консолидация всего общества.

Напомним, фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.