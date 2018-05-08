Пушков высмеял слова главы Эстонии о военных учениях

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о профессионализме военнослужащих.

«Глава Эстонии в восторге от учений «Еж-2018»: «Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем, как «Еж». Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение», – написал Пушков в Twitter, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Кальюлайд посетила крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 («Ёж-2018») и высоко оценила уровень боевой подготовки солдат.

Напомним, международные военные учения с участием 2 тыс. военнослужащих из 15 государств проходят в Эстонии с 2 по 14 мая.