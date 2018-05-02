Учения Siil с участием 15 тыс. военнослужащих стартовали в Эстонии

Международные военные учения Siil (эст. «ёж») с участием 15 тыс. военнослужащих начались 2 мая на территории Эстонии, маневры продлятся до 14 мая.

Учения станут крупнейшими с момент восстановления независимости страны. В них примут участие в том числе порядка 2 тыс. военнослужащих из 15 государств – Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Швеции. Помимо военнослужащих, в маневрах примут участие бойцы народного ополчения, полицейские и спасатели, передает ТАСС.

Учения пройдут в три этапа. Со 2 по 4 мая все подразделения будут приведены в боевую готовность, с 4 по 7 мая они начнут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая пройдут учебные бои.

«Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения военных действий, так и в условиях гибридной войны», – говорится в сообщении Сил обороны Эстонии.

Согласно легенде учений, Эстония будет защищаться от враждебного государства и трех его союзников. Как сообщил командир народного ополчения генерал-майор Меэлис Кийля, условные противники расположены на территории России и Белоруссии.