Генконсула США впечатлила акция «Бессмертный полк»

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...
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          Генконсула США впечатлила акция «Бессмертный полк»

          8 мая 2018, 13:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сообщил, что впечатлен акцией «Бессмертный полк», и разместил в соцсетях фотографию своего деда.

          «В прошлом году, когда я впервые присутствовал на торжествах по случаю Дня Победы во Владивостоке, меня очень впечатлила акция под названием «Бессмертный полк». Особенно интересно было узнать, что эту идею придумали простые люди с целью отдать дань уважения своим родственникам, которые воевали, боролись и сумели победить в тяжелейшей войне», – написал Кийс на странице генконсульства в Facebook.

          Он отметил, что в его семье тоже есть участники Второй мировой войны, и разместил фотографию своего деда, сержанта-механика Джеймса Филипа Райта. Он воевал в составе третьей армии генерала Джорджа Паттона и занимался ремонтом танков. «Когда он ушел на войну, он уже был женат, и у него родилась дочка Кристина – моя будущая мама. Потом он рассказывал, что назвал ее именем два танка, которые ему удалось вернуть в строй», – написал он.

          Также Кийс отметил, что во время визита во Владивосток посол США Джон Хантсман возложил венок к Вечному огню и заметил, что если русские и американцы соберутся за одним столом, они очень быстро обнаружат, как много их объединяет. «Мне кажется, что американские и русские ветераны войны особенно хорошо понимали (а те, кто до сих пор живы, понимают) наши общие ценности. И мы - дети, внуки и правнуки участников «Бессмертного полка» - должны всегда помнить об этом», – заметил Кийс.

          В этом году акция «Бессмертный полк» уже прошла также в Дублине, Каире, Йоханнесбурге, Торонто, Стамбуле, Манчестере, Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне и других городах разных стран.


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