Думские фракции определились с предложениями по новому кабинету министров

Представители думских фракций рассказали о планах по выдвижению своих кандидатов в состав нового правительства.

Так, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что ЕР «будет предлагать своих представителей в структуры исполнительной власти», однако «для этого нужно понять, какова структура (нового правительства)», передает РИА «Новости».

«У нас нет задачи кого-то на какой-либо пост трудоустроить, поэтому мы должны понять, какова структура и есть ли у нас специалисты для работы именно в этой структуре», – подчеркнул Исаев.

В то же время фракция «Справедливая Россия» не будет предлагать кандидатуры на посты глав министерств в новом составе правительства, так как «совершенно очевидна будущая политика кабинета», которая «абсолютно не совпадает» с программными установками партии, сообщил первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Он добавил, что кандидатуру на пост председателя Счетной палаты, которую возглавляла Татьяна Голикова, должен будет предложить президент России, потому возможные кандидатуры на этот пост в Госдуме не обсуждались.

КПРФ не планирует предлагать кандидатов от партии в новое правительство, заявил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Если компания старая, то какие тут предложения? Это все детский сад», – заявил он.

Напомним, после инаугурации президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. В его поддержку выступила ЛДПР, против – КПРФ. Голосование по его кандидатуре должно состояться 8 мая.

В пятницу Дмитрий Медведев в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру министра финансов Антона Силуанова, а также предложил ряд новых лиц на должности вице-премьеров.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Дмитрий Медведев сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином. Новые майские указы президента появятся с формированием нового кабмина, что, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.