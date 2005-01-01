Эксперты оценили версию о причастности боевиков к крушению Ка-52

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС России, разбившийся в Сирии, вряд ли мог быть сбит террористами, полагают военные эксперты.

В понедельник СМИ сообщали, что, по неофициальной информации, Ка-52 был уничтожен с земли при помощи ПЗРК.

Как заявили эксперты Telegram-канала Directorate 4, отслеживающего активности террористов, пропагандистские ресурсы ИГ*, в том числе «Амак», «ничего не сообщали о подобных атаках, хотя джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более если цель была успешна поражена».

По словам экспертов, на данный момент недостаточно информации для того, чтобы однозначно рассматривать данную версию.

«Тем более что сейчас у ИГ есть другие проблемы, а именно наступление курдских боевиков на оставшуюся в руках «халифата» территорию. И это если не учитывать тот факт, что российский вертолет вряд ли мог появиться над контролируемой ИГ территорией на левом берегу Евфрата», – заявили эксперты.

Напомним, в понедельник в Минобороны сообщили, что над восточными районами Сирии при проведении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.