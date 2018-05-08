США решили законодательно увязать поставки оружия Турции с покупкой С-400

Представлен проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, который увязывает поставки американского оружия Турции с планами Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Документ требует, чтобы глава Пентагона, проконсультировавшись с министром иностранных дел США, не позднее 60 дней после принятия бюджета американского военного ведомства представил отчет о состоянии отношений Соединенных Штатов и Турции, передает РИА «Новости».

Отчет должен включать в себя «оценку потенциальной покупки правительством Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 у Российской Федерации и потенциальных последствий такой закупки для двусторонних американо-турецких отношений, включая оценку влияния на другие системы вооружений и платформы Соединенных Штатов, эксплуатируемые совместно с Турцией».

Далее предлагается, что министр обороны должен указать альтернативные С-400 варианты, которые Турция могла бы заказать у США или других членов НАТО.

Представленный вариант проекта бюджета Пентагона должен будет получить поддержку профильных комитетов, а также нижней и верхней палат Конгресса США. При этом Сенат может инициировать собственный проект оборонного бюджета.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.